Ein Kalb in Ibach ist am Wochenende möglicherweise von einem Wolf angegriffen worden. Die Leiterin der Pressestelle im Landesministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Bettina Jehne, schreibt in einer Pressemitteilung, dass die Tierhalter in der Nacht auf Samstag in ihrer Rinderherde in der Nähe des Hofes in Ibach eine Beunruhigung wahrgenommen haben. Am Samstagmorgen habe der Tierhalter dann an einem zweieinhalb Monate alten Kalb in der Herde leichte Verletzungen an einer Keule festgestellt. Ob als Verursacher ein Wolf infrage kommt, sollen genetische Proben klären. Diese werden laut der Mitteilung am Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik untersucht.

Ibach liegt innerhalb des Fördergebiets Wolfsprävention im Schwarzwald, wo mittlerweile drei Wolfsrüden heimisch geworden sind. Die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Region sind über den Sachverhalt informiert. Eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf den Wolf sollten umgehend der FVA in Freiburg unter Telefon 0761/401 82 74 oder per E-Mail (info@wildtiermonitoring.de) gemeldet werden.