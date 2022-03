von Stefan Limberger-Andris

Seit Januar steigen die registrierten aktiven Corona-Fälle im nordöstlichen Landkreisgebiet Waldshut (Bonndorf, Wutach, Stühlingen, Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen) kontinuierlich an. Zwischen den Kommunen zeigen sich allerdings erhebliche Unterschiede im Verlauf, insbesondere in Bonndorf nimmt die Infektionswelle im Zuge der Fastnacht Fahrt auf. Das Coronavirus hinterlässt auch am Bildungszentrum Bonndorf (BZB) seine Spuren, wo jeder zehnte Schüler und Lehrer krank ist.

Die Verwaltung gibt mehrmals wöchentlich die Daten zur Corona-Infektionslage im Landkreis Waldshut in eigenen Mitteilungen heraus. Wir haben die eingegangenen Angaben seit 18. November 2021 bis 10. März ausgewertet.

Eine sich bereits Ende Oktober 2021 in den Kommunen Bonndorf, Wutach, Stühlingen, Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen aufbauende Infektionswelle verflachte bis Anfang Januar deutlich. In der ersten Januarhälfte verharrten die Zahlen an aktiven Corona-Fällen auf einem relativ niedrigen Niveau. Ab Mitte Januar stiegen die Zahlen zunächst leicht, nach wenigen Tagen zum Monatsende bis Schmutzigen Donnerstag, 24. Februar, allerdings deutlich auf ein hohes Niveau von in der Summe 601 Fällen an.

Zahlen schnellen nach oben

Für Fastnachtsmontag sind nur noch drei Fünftel vom Donnerstag registriert, am Aschermittwoch, 3. März, liegt die Zahl allerdings wieder beim Wert zu Fastnachtsbeginn. Zu Beginn der jetzigen Kalenderwoche schnellte die Zahl auf 708 Fälle hinauf und liegt seit gestern erstmals bei etwas unter 1100.

Die Infektionswellen in den fünf Kommunen Bonndorf, Wutach, Stühlingen, Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen verlaufen weitgehend synchron. Bonndorf koppelt sich mit starken Anstiegen der registrierten Fälle allerdings ab der letzten Januarwoche für etliche Tage sowie deutlich ab Fastnachtsmontag, 28. Februar, von den anderen Kommunen ab. Dazwischen liegt für die Löwenstadt bis zum Fastnachtsbeginn eine abklingende Infektionsphase.

In den anderen vier Kommunen fällt der Anstieg der registrierten aktiven Corona-Fallzahlen seit Ende Januar moderater aus, allerdings mit steigenden Zahlen bis an die närrischen Tage heran. Seit Aschermittwoch nehmen auch hier die Fallzahlen zu, zwar nicht so stark wie in Bonndorf, aber doch erkennbar.

Ein Fünftel der Kreis-Fälle in fünf Kommunen

Der Anteil der in den fünf Kommunen registrierten aktiven Corona-Fälle am Landkreisgeschehen bewegt sich derzeit leicht über dem Niveau zur Novembermitte 2021 (rund 18 Prozent; 110 von 603 Fällen) – nämlich bei rund einem Fünftel. Im Januar und Februar betrugen die Anteile zwischen 10 und 14 Prozent. Bonndorf (366) rangierte zu Wochenanfang neben Bad Säckingen (367 Personen) nahezu gleichauf hinter Waldshut-Tiengen (375 Personen) in der Spitzengruppe der aktiven Fälle im Landkreis Waldshut. Daran änderte sich auch im Wochenverlauf nichts.

Die Angaben für das nordöstliche Landkreisgebiet (Stand Donnerstag, 10. März, 15 Uhr) (in Klammern, 7. März): Bonndorf 515 (366), Wutach 32 (13), Stühlingen 182 (96), Ühlingen-Birkendorf 204 (138) und Grafenhausen 143 (95). Im Landkreis sind derzeit 5641 aktive Corona-Fälle (3486) registriert. Insgesamt sind in den fünf Kommunen 1076 (708) aktive Fälle registriert – 19 Prozent (20,3 Prozent) des Landkreises. Vor einer Woche waren es am Donnerstag 604 aktive Fälle – knapp 14 Prozent der 4322 aktiven Fälle im Landkreis.

So ist die Lage am Bildungszentrum

Der zu beobachtende starke Anstieg der aktiven Corona-Fallzahlen in Bonndorf und dem Umland ist auch am Bildungszentrum (BZB) zu spüren, äußerte sich BZB-Leiter Felix Lehr auf Anfrage. Aktuell sei etwa jeder zehnte Schüler aus diesem Grund zu Hause. Ähnlich sehe es in den Reihen des Kollegiums aus. Die vom Coronavirus betroffenen Lehrkräfte seien ähnlich stark betroffen wie Schüler.

Durch Umschichtungen oder kurzfristige Mehrarbeit habe diese Woche bisher keine Klasse zu Hause gelassen werden müssen, zeigt sich Felix Lehr erleichtert. Allerdings habe teilweise Mittagsunterricht oder Unterricht in den Randstunden entfallen müssen. Entgegen kam der Schulleitung in dieser Woche, dass die 8. Klassen im Praktikum seien und dem Kollegium dadurch organisatorisch eine größere Flexibilität gegeben worden sei.

Bis wann die Corona-spezifischen Regelungen an den Schulen im Allgemeinen entfallen werden, sei derzeit nicht mit Gewissheit absehbar, erklärt Felix Lehr. Das Kultusministerium habe sich hierzu noch nicht konkret geäußert. Stand heute gelte die Test- und Maskenpflicht auf jeden Fall bis zu den Osterferien. Es gelten derweil am BZB weiterhin die für das laufende Schuljahr festgelegten Hygieneregeln, unter anderem die Masken- und Testpflicht, die Kohortentrennung, eine Wegeführung und verstärkte Reinigung.