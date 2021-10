von Martha Weishaar

Vier Frauen stellten sich der Herausforderung, einen Motorsägenkurs zu absolvieren. In allererster Linie geht es beim Motorsägenkurs um Unfallschutz. Ebenso wichtig ist ergonomisches Arbeiten, damit das werkeln mit fünf bis sieben Kilogramm schwerem Gerät bei richtiger Körperhaltung keine Rückenbeschwerden nach sich zieht. Allein das Starten einer Motorsäge ist eine Kraftanstrengung. „Inzwischen gibt es auch Modelle, die leichter zu starten sind“, weiß Lothar Kalinasch. Er ist der für Aus- und Weiterbildung verantwortliche Forstwirtschaftsmeister am hiesigen Stützpunkt.

Wohin sollte diese Fichte fallen? Sabrina Schübel bespricht das mit Forstwirtschaftsmeister Lothar Kalinasch, ehe sie die Motorsäge an den Stamm ansetzt. | Bild: Martha Weishaar

Der richtige Umgang mit Motorsägen, ebenso fundierte Technik beim Fällen und Entasten von Bäumen sind zentrale Bestandteile der Motorsägenkurse. Zudem beinhalten diese eine Fülle theoretischen Wissens, das in einer Abschlussprüfung abgefragt wird. Erst dann folgt der praktische Teil. Voraussetzung dazu ist eine angemessene Ausstattung mit Schutzhelm, Schnittschutzkleidung sowie geeignetem Schuhwerk. Etwa 400 Euro kostet eine adäquate Ausrüstung. All dieser Aufwand ist begründet. Die Unfallzahlen von privaten Holzwerbern sind seit der verpflichtenden Einführung von Motorsägekursen rückläufig, verrät Kalinasch.

Der Umgang mit einer Motorsäge erfordert größte, dauerhafte Konzentration und ein hohes Maß an körperlicher Fitness. | Bild: Martha Weishaar

Was veranlasste nun die vier Frauen, einen Motorsägenkurs zu absolvieren? Sabrina Schübel unterstützt sowohl ihren Vater als auch ihren Mann beim Holzmachen. An die Motorsäge wagte sie sich bisher nicht. Das wird künftig anders sein. Die Frau weiß nun ebenso gut wie „ihre“ beiden Männer, wo und wie sie die Säge anzusetzen hat, um Bäume zu fällen. „Bisher war ich die Ameise, die das Holz transportiere. Künftig wird die Arbeit etwas anders aufgeteilt werden“, sagt die zierliche Frau. Auch Anja Strittmatter meldete sich zum Kurs an, damit ihr 83-jähriger Vater nicht länger allein das Brennholz für die Familie aufbereiten muss. Sie hatte sich das schon seit geraumer Zeit vorgenommen. Den sicheren Umgang mit der Motorsäge wollte sie zuvor von der Pike auf lernen. „Beim ersten Entasten tat mir nach einer halben Stunde der Rücken weh, jetzt habe ich gelernt, wie sich das vermeiden lässt. Ein bisschen Fitness muss man für diese Arbeit allerdings mitbringen“, stellt sie fest. Die Frau wird im familieneigenen Privatwald hinlänglich Gelegenheit haben, ihre neu erlernten Fertigkeiten anzuwenden. Maria Grüninger und Katharina Gassler sind die beiden jüngsten Teilnehmerinnen. Eine ist bereits Schreinerin, die andere noch in der Ausbildung. Beide müssen beruflich hin und wieder mit Motorsägen hantieren. Maria Grüninger hilft außerdem ihrem Vater beim Holzmachen.

Maria Grüninger muss mit Motorsägen umgehen können. Die junge Frau aus Ewattingen unterstützt ihren Vater künftig mit Gerät beim Holzmachen. | Bild: Martha Weishaar

Allen vier Frauen ist die Freude bei ihrer Arbeit im Wald anzumerken. „Ich bin beeindruckt, was für eine enorme Kraft sich darin zeigt, wenn ein Baum umfällt. Manchmal hat man das Gefühl, er wehrt sich im letzten Augenblick nochmal“, staunt Anja Strittmatter. „Mir flößt es Respekt ein, wenn man mit einer solch vergleichsweise kleinen Säge einen Baumstamm mit 25 Zentimeter Durchmesser einfach so durchsägt“, fügt Sabrina Schübel an. Und ist stolz darauf, wenn sie einen Baum in dem dichten Bestand so fällt, dass er im Fallen keine anderen Bäume verletzt.

Der Lehrgang Seit 2005 ist ein solcher Lehrgang Voraussetzung dafür, dass private Holzwerber in Staats- oder Gemeindewäldern überhaupt Holz aufarbeiten dürfen. 8500 Interessierte absolvierten seither beim Forsttechnischen Stützpunkt Bonndorf einen Motorsägenkurs. Der Frauenanteil liegt bei etwa fünf Prozent. Dabei gibt es kaum Hinderungsgründe, weshalb nicht auch Frauen mit einer Motorsäge hantieren könnten.

Lothar Kalinasch lobt die vier Frauen ausdrücklich. „Im theoretischen Teil zeigte sich, dass Frauen einfach besser zuhören. Die Fehlerquote bei den Antworten war deutlich geringer als bei Männern“, schmunzelt er. Gerade solche, die jahrelange Erfahrung im Wald haben, meinen oft, auch ohne Motorsägenkurs alles zu können und zu wissen. „Hinterher sagen aber alle, dass sie etwas dazu gelernt haben und sind froh, den Kurs gemacht zu haben“, zieht der Lehrgangsleiter Bilanz. Zu den Frauen sagt er anerkennend: „Hut ab!“ Doch auch die sparen nicht mit Lob: „Du hast uns das auch klasse erklärt!“ Unterstützt hat ihn dabei Forstwirtkollegin Paula Ketterer.