von Stefan Limberger-Andris

Der von einer Corona-Infektion betroffene Kindergarten Wellendingen bleibt mindestens bis nach Ostern geschlossen. Derzeit sei eine Öffnung ab Dienstag, 6. April, vorgesehen, bestätigte das Ordnungsamt Bonndorf. Erste Testergebnisse weisen auf eine besonders ansteckende Virusmutation hin. Das Land schreibt in diesen Fällen verschärfte Maßnahmen zur Unterbrechung der Infektionskette vor.

Die Quarantäne

Das Gesundheitsamt des Landkreises Waldshut stehe in enger Absprache mit dem Träger, der Stadt Bonndorf, so das Ordnungsamt. Nach Anordnung des Landratsamts mussten sich unverzüglich alle Kindergartenkinder sowie Erzieherinnen, die am Montag, 22. März, die Einrichtung besucht haben (Kontaktpersonen 1), in eine 14-tägige Quarantäne (bis Montag, 5. April) begeben. Die Quarantäne könne nur nach negativem PCR-Test aufgehoben werden. Das Gesundheitsamt sicherte der Stadt eine Kontaktaufnahme mit allen Betroffenen zu. Es sollen, unabhängig von Symptomen, zwei PCR-Abstriche genommen werden. Die PCR-Testtermine wurden auf Montag, 29. März, und Samstag, 3. April, festgelegt.

Die Testung Einen Zusatztermin gibt es am Montag, 29. März, im Bürgerhaus Wellendingen von 18 bis 20 Uhr.

Den Betroffenen wird einiges abverlangt. So muss jeder täglich ein Symptom-Tagebuch führen und an das Gesundheitsamt senden. Keine Quarantänenotwendigkeit besteht nach Angaben des Landratsamts für Familien- und Haushaltsmitglieder dieser Betroffenen. Trotzdem weist das Landratsamt in einem Schreiben an den Kindergarten darauf hin, dass soziale Kontakte sowie Kontakte zu den Betroffenen reduziert und die allgemein geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden sollten. Eine Schnelltestung der Einwohner von Wellendingen, Dillendorf, Wittlekofen und Brunnadern sowie aller mit dem Kindergarten verbundenen Personen ergab beim ersten Termin mit 57 Menschen keine positiven Ergebnisse. Die Ergebnisse von Freitag stehen noch aus.