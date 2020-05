von Heidi Rombach

Es sind ungewöhnliche Zeiten – das Coronavirus zwingt zum Umdenken, auch im Vereinsleben. Kommunikation kann in gewohnter Form nicht mehr stattfinden. Diese Zeitung erkundigte sich, wie Bonndorfer Vereine mit der Situation umgehen.

Bonndorf Folktreff und Landfrauen sagen ihre Veranstaltungen am Wochenende ab Das könnte Sie auch interessieren

„Die größte Arbeit liegt hinter uns, mit der Absage, beziehungsweise Verschiebung unserer Frühjahrsveranstaltungen“, bekennt Gudrun Deinzer, die Vorsitzende des Folktreffs. Die Kommunikation habe da sehr gut geklappt, nicht zuletzt dank der Zeitung, „die schnell noch breit veröffentlicht hat“. Glücklicherweise sei auch die Touristinformation wieder sehr hilfreich gewesen. Wie Gudrun Deinzer weiter verriet, wollte man ursprünglich für nicht-informierte Medlz-Konzert-Besucher 100 Tulpen verteilen. „Kein Konzertbesucher kam – und die Tulpen gingen schließlich großteils an die krisensitzenden Bonndorfer Erzieherinnen.“

Kontakt über WhatsApp und E-Mails

Bei aktuell anstehenden Themen schreibe man sich über WhatsApp oder per E-Mail untereinander. Für spezifische Fragen finden Telefonate mit dem jeweils zuständigen Vorstandsmitglied statt. Über die angesprochenen Kommunikationswege werden anstehende Entscheidungen geregelt. „Die meisten wollen wir aber in der nun ebenfalls auf ungewisse Zeit verschobenen Vorstandssitzung klären. Wir hoffen, dass man sich im Mai wieder treffen kann, um Anstehendes persönlich zu klären“, so Deinzer.

Bonndorf Rosemie Warth holt sich den dritten Bonndorfer Löwen Das könnte Sie auch interessieren

Handlungsfähig ist der Folktreff-Vorstand, denn die meisten Arbeiten fallen während der Veranstaltungen an. „Alles, was zwischenzeitlich zu erledigen ist, beispielsweise im Bereich Kasse oder Schriftführung (Plakate), oder in meinem Fall etwa in der Veranstaltungsplanung, läuft eh individuell.“ Ein Dornröschenschlaf finde nicht statt, schon weil man sich auf mögliche Auflagen vorbereiten müsse. „Noch hoffen wir auf eine Art Kleinkunst-Sommer, denn bisher sind nur Großveranstaltungen bis Ende August ausgesetzt. Auch läuft die Veranstaltungsplanung für 2021“, so die Vorsitzende des Folktreffs Bonndorf.

So gehen die anderen Vereine mit der Situation um

Bonndorf Corona reduziert Arbeit der Vereine auf ein Mindestmaß Das könnte Sie auch interessieren