von Stefan Limberger-Andris

Ein herber Schlag für Kunstschaffende, aber auch für Kultureinrichtungen wie das Schloss Bonndorf: Kunst- und Kultureinrichtungen müssen nach den Bestimmungen der Corona-Verordnung (Fassung vom 19. April 2021) bis inklusive 16. Mai geschlossen bleiben. Betroffen sind aus dem Programm drei der insgesamt sechs geplanten Veranstaltungen, die das Kulturteam des Landkreises bis Mitte Juni vorgesehen hatte. Neue Termine wurden dafür bereits festgelegt.

Das Programm Samstag, 22. Mai Ausstellungseröffnung Kleider machen Leute, Herlinde Koelbl Samstag und Sonntag, 5. und 6. Juni Ausstellungsführungen mit Herlinde Koelbl Samstag, 3. Juli, 19 Uhr Lesung, Elke Heidenreich Sonntag, 31. Oktober, 17 Uhr Stipendiatenkonzert, Natalia Dauer und Julia Pleninger Samstag, 29. Mai, 19 Uhr Klavierkonzert, Saleem Ashkar Sonntag, 13. Juni, 11.30 Uhr Matinee-Kulturgespräch, Susanna Heim unterhält sich mit dem österreichischen Feuilletonkritiker Paul Jandl zu Glück! Gefühl? Zustand? Erwartung? 18. September bis 24. Oktober Geplante Ausstellung zum Wettbewerb Verwandelt? oder Verwandelt!

Aus dem saisonalen Eröffnungstermin, der Ausstellung „Kleider machen Leute“ mit Werken der Porträtfotografin Herlinde Koelbl (15. April), war wegen steigender Infektionszahlen bereits nichts geworden. Nun muss Kulturamtsleiterin Susanna Heim schweren Herzen auch den Ersatztermin am 1. Mai absagen. Die Lesung mit Elke Heidereich (Donnerstag, 13. Mai, 18 Uhr) als Teil des Rahmenprogramms zu „Kleider machen Leute“ sowie das Stipendiatenkonzert mit Natalia Dauer und Julia Pleninger (Samstag, 15. Mai, 19 Uhr) werden verschoben. Vorerst weiterhin Bestand hat die bisherige saisonale Planung für Veranstaltungen ab dem 17. Mai.

Künstler haben an den weitergehenden Beschränkungen schwer zu tragen, äußerte sich Susanna Heim im Gespräch mit dieser Tageszeitung. Finanziell bedeute die zeitliche Schließung der Bonndorfer Kultureinrichtung und die ausfallenden Veranstaltungen natürlich einen Einschnitt, den Susanna Heim allerdings noch nicht beziffern konnte. Susanna Heim sagte aber auch: „Für alle Veranstaltungen hatten wir bereits viele Anmeldungen, das freut uns und zeigt, die Menschen sehnen sich nach Kultur.“

Die Sponsoren

Was das Team ebenfalls motiviere, sei die Reaktion der Sponsoren. In dieser wirtschaftlich schwierigen Lage haben von den knapp 100 Sponsoren bereits mehr als die Hälfte ihre Beiträge überwiesen, erläutert die Kulturamtsleiterin. Viele dieser Sponsoren seien selbst von den Corona-Einschränkungen und den wirtschaftlichen Folgen betroffen, wie etwa kleine Einzelhandelsgeschäfte. Dass gerade diese weiterhin die Kulturarbeit unterstützen, sei ein ganz starkes Zeichen.

Ausweichtermine

Susanna Heim ist trotz der aktuellen Situation hoffnungsfroh. „Nach der Programmvorstellung haben wir viele Voranmeldungen erhalten. Wir haben uns deshalb bemüht, Ausweichtermine zu finden. In Anlehnung an John Lennons Spruch: ‚Leben ist das, was passiert, während du Pläne machst‘, macht uns die Corona-Lage bereits wieder alle Pläne zunichte. Das ist sehr bedauerlich. Was uns aber freut: Mit allen Künstlerinnen und Künstlern konnten wir Ausweichtermine finden.“

Die Karten

Bereits getätigte Reservierungen behalten ihre Gültigkeit, verspricht die Kulturamtsleiterin. Sollten neue Termine nicht wahrgenommen werden können, sollten sich die Karteninhaber unter der Telefonnummer 07751/86 74 02 an das Kulturamt des Landkreises wenden. Das neu aufgelegte Programm des Landkreises steht laut Susanna Heim immer unter dem Vorbehalt, dass das Schloss als Kultureinrichtung wieder öffnen darf. Und außerdem unter behördlichen Vorgaben, „die derzeit ohnehin nächtliche Ausgangsbeschränkungen ab 22 Uhr vorschreiben“, so Susanna Heim.