von SK

Bonndorf: Motorrollerfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Ein 60-jähriger Motorrollerfahrer ist am Dienstagabend, 12. Juli, nach einem Verkehrsunfall auf der B 315 bei Bonndorf-Wellendingen gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war der talwärts fahrenden Rollerfahrer gegen 17.20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ins Schlingern geraten und gestürzt.

Er rutschte zusammen mit seinem Roller auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. Der Rollerfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er laut Polizei noch am Abend verstorben ist. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Schadenshöhe gibt die Polizei mit rund 20.000 Euro an. Die Bundesstraße war komplett gesperrt. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Waldshut-Tiengen: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Bei Bauarbeiten ist am Dienstag, 12. Juli, gegen 14.30 Uhr, eine Gasleitung beim Rheinuferweg in Waldshut beschädigt worden. Ein Bagger hatte die Leitung touchiert, so dass Gas ausströmte, teilt die Polizei mit. Das Gebiet wurde abgesperrt. Die Feuerwehr und der Energieversorger machten sich auf die Suche nach dem Leck und dichteten es ab. Weitere Evakuierungsmaßnahmen seien laut Polizei nicht notwendig gewesen.

Häusern: Motorradfahrerin prallt gegen einen Erdwall

Eine Motorradfahrerin war am Dienstagmorgen, 12. Juli, auf der B 500 zwischen Häusern und Schluchsee zu schnell unterwegs und ist gegen einen Erdwall gestoßen. Die 32-Jährige hatte gegen 10.30 Uhr ein vorausfahrendes Auto überholt. Da sie ihre Geschwindigkeit für die folgende Kurve als zu hoch einschätzte, wich sie auf einen angrenzenden Parkplatz aus und bremste, heißt es im Polizeibericht.

Allerdings konnte sie vor einem dortigen Erdwall nicht rechtzeitig anhalten und prallte dagegen. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Ühlingen-Birkendorf: Fahrerin bei Autoüberschlag leicht verletzt

Eine 18 Jahre alte Autofahrerin hat sich am Dienstagabend, 12. Juli, auf der K 6517 am Ortsausgang von Birkendorf überschlagen. Wie die Polizei berichtet, hatte sie kurz vor 23 Uhr die Kontrolle über ihr Auto verloren und war von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich.

Die eingeschlossene und leicht verletzte Fahrerin konnte von zwei Ersthelferinnen aus ihrem Auto befreit werden. Mit einem Rettungshubschrauber kam sie in eine Klinik. Der Sachschaden am Auto beziffert die Polizei mit 5000 Euro. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungs- und Bergemaßnahmen.