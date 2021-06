von Stefan Limberger-Andris / del

Erneut entlud sich zu Wochenanfang ein starkes Unwetter mit Hagel und Starkregen über Bonndorf.

Die Feuerwehr Bonndorf fuhr bis gegen 22 Uhr 15 Einsätze mit rund 40 Einsatzkräften. Die Feuerwehrabteilung Ewattingen war bei drei Einsätzen, unter anderem sperrte sie die L 171 wegen einer Überlandstromleitung, die sich auf die Straße gelegt hatte.

Einsätze der Feuerwehr Bonndorf

Wieder einmal war der Kreuzungsbereich B 315/Rothauserstraße am Gasthaus Germania die Schwachstelle, an der sich die Wassermassen in der Kernstadt mehrere Dezimeter hoch sammelten.

Wie ein früher Wintereinbruch mutete der Hagel auf den Bonndorfer Straßen und in den Vorgärten an. | Bild: Martha Weishaar

Über die Mühlenstraße schoss das Wasser Richtung Schlossbereich. Land unter hieß es auch in der Schwimmbadstraße, die kurzzeitig einem Bach glich. An den Straßenrändern und in den Vorgärten sammelten sich die Hagelkörner, die über Stunden noch sichtbar blieben.

Olaf Thor, Pressewart der Feuerwehr Bonndorf, schildert im Gespräch den Einsatz der Bonndorfer Feuerwehr: Zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden erreichte Bonndorf ein Unwetter, das großen Schaden in der Stadt anrichtete. Gegen 18.30 Uhr war es auf einmal so dunkel geworden, als wäre es bereits 22 Uhr. Das waren schlechte Vorzeichen.

Das Unwetter ließ etliche Keller voll laufen, einige wieder mehr als 20 Zentimeter Land unter. Vor einem Haus in der Lenzkircher Straße stand das Wasser über 40 Zentimeter tief vor der Haustür und den Garagen und suchte sich bereits seinen Weg in das Gebäude, als die Feuerwehr eintraf.

Unter Wasser stand erneut auch der angrenzende Bereich an der Grundschule. Im Kreuzungsbereich stand das Wasser bis 50 Zentimeter tief – einige Autos wagten es trotzdem, durch dieses tiefe Wasser zu fahren.

Aus Südwesten kommend baute sich das Unwetter auf, das kurze Zeit nach dieser Aufnahme bei Mauchen über der Region Bonndorf niederging. | Bild: Christine Kaiser

Ein Auto blieb stecken und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Bei den Absaugarbeiten in diesem Bereich fand die Feuerwehr zudem vier Autokennzeichen, die beim Durchfahren verlorengegangen waren. Die Feuerwehrleute deponierten die Kennzeichen in der nahegelegenen Eisdiele. Diese können dort abgeholt werden.

Ebenso wurden Garagen geflutet, manche Bewohner alarmierten die Feuerwehr, einige schafften es gemeinschaftlich selbst, der Wassermassen Herr zu werden. Bei den Einsätzen wurden die Bonndorfer Kameraden von den Abteilungen aus Wellendingen und Gündelwangen unterstützt.

Durch den anfänglichen starken Sturm und auch durch das Hagelwetter wurden nach Feuerwehrangaben einige Bäume um Dillendorf geworfen. Die Dillendorfer Abteilung war alarmiert worden, um diese auf die Seite zu schaffen.

Selbst ein Gewächshaus fiel in einem Dillendorfer Privatgarten den Sturmböen zum Opfer. Auf landwirtschaftlichen Feldern ließ der Hagel zerfranste Pflanzen zurück, die wie nach einem Dauerbeschuss durch Schrott aussahen. Bei Boll schoben Wassermassen auf einem Acker Erde in einem Wall gegen die K 6516 auf.

Auf den Feldern zerschlug das Hagelwetter teilweise die Pflanzen, wie hier auf der Wacht eine Ansaat der Durchwachsene Silphie. | Bild: Stefan Limberger-Andris

Auswirkungen zeigen sich auch in der Wutachschlucht. Dort stieg nicht nur der Flusspegel innerhalb kürzester Zeit nachts von rund 70 Zentimeter auf über 120 Zentimeter, auch der Hang an der L 170 geriet weiter in Bewegung. Kurz oberhalb der Schattenmühle kurz vor der bereits bestehenden Ausbuchtung einer Gabionenwand rutschten mehrere Kubikmeter Erde auf die Straße.

Kurz oberhalb der Schattenmühle lösten sich mehrere Kubikmeter Erde vom Hang und schoben sich auf die L 170. | Bild: Stefan Limberger-Andris

Zwar trafen die Naturgewalten Bonndorf innerhalb weniger Stunden zum zweiten Mal, wertet Olaf Thor im Gespräch, jedoch sei die Stadt im Vergleich zu St. Blasien oder etwa auch Löffinger Ortsteilen diesmal glimpflich davongekommen.

Einsätze der Feuerwehr Wutach

Zu drei Einsätzen rückte die Feuerwehr Ewattingen mit neun Mann aus. Zweimal sei die L 171 zwischen der Wutachmühle und Mundelfingen gesperrt worden, bestätigte Gesamtkommandant Andreas Kaiser – einmal wegen einer auf der Straße liegenden Überlandleitung, das andere Mal wegen der starken Straßenverschmutzung.

Ein weiterer Einsatz galt Dachziegeln, die sich durch den Sturm von einem Scheunendach gelöst hatten und auf die Hauptstraße in Ewattingen gefallen waren. Die L 171 zwischen Ewattingen und Münchingen sei zudem mit herabgeschlagenem Laub stark verschmutzt gewesen.