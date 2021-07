von Juliane Kühnemund

Diese Tatsache lässt Stadtförster Steffen Wolf sorgenvoll in die Zukunft blicken. „Wir sind seit dem Tornado im Jahr 2015 im Krisenmodus und eine Entspannung ist nicht in Sicht“, sagt der Forstexperte, der sich sei fast 18 Jahren um den kommunalen Forst kümmert.

Borkenkäferplage

Es sind mehrere Faktoren, die den Stadtförster ständig vor neue Herausforderungen stellen. Da ist zum einen die Borkenkäferinvasion, die auch in diesem relativ nassen Frühjahr nicht aufzuhalten war. Befallene Bäume müssen so schnell wie möglich raus aus dem Wald, um eine weitere Ausbreitung des Käfers zu unterbinden. „Das Ganze ist ein Wettlauf gegen die Zeit“, sagt der Stadtförster. Hinzu kommt die Tatsache, dass sich Käferholz nur mit Preisabzug verkaufen lässt und dies, obwohl das Käferholz von der Stabilität her nicht schlechter ist als anderes Holz, wie Steffen Wolf erläutert.

Stürme und Schneebruch

Wurde und wird man einerseits vom Borkenkäfer getrieben, machen dem Förster andererseits auch Unwetter mit Stürmen das Leben schwer. Auch das jüngste Unwetter mit heftigem Wind sorgte für erhebliche Schäden im Stadtwald. Steffen Wolf spricht von rund 2000 Festmetern Holz, die zu Boden geworfen wurden. Und der vergangene schneereiche Winter habe ebenfalls seine Spuren hinterlassen. Unzählige Bäume brachen unter der Schneelast zusammen.

Steffen Wolf begutachtet die Entwicklung der neugesetzten jungen Bäume, die durch Wuchshüllen geschützt sind. | Bild: Juliane Kühnemund

Rund 3000 Festmeter Schneebruch-Holz galt es aufzuarbeiten – und dies immer mit dem Druck im Rücken, schneller als der Käfer zu sein. „An eine geplante Waldwirtschaft ist gar nicht mehr zu denken. Wir befinden uns in einem Hamsterrad und ein Ende ist nicht in Sicht“, beschreibt der Stadtförster die Situation. Und er nennt noch einen Punkt, der ihm auf den Magen schlägt: „Die von Sturm- und Schneebruch betroffenen Bestände, insbesondere Fichtenbestände, waren noch gar nicht hiebsreif.“

Forst im Krisenmodus

Seit 2015 befinde man sich in diesem Krisenmodus, so Steffen Wolf. Die Waldbewirtschaftung habe sich in eine Krisenbewältigung gewandelt. Und genau an dieser wird derzeit wieder gearbeitet. Seit fünf Tagen sind Vollernter und Rückezug im Stadtwald im Einsatz. Mit Hilfe der mächtigen Maschinen werden die vom jüngsten Sturm zu Boden geworfenen Bäume geerntet. Im Bereich Bierbrunnen, am alten Schießstandweg, liefen die Arbeiten am Montag auf vollen Touren.

Stadtförster Steffen Wolf bespricht mit Hubert Blessing (Vollernter) und Klaus Wangler (Rückezug) die Einsatzstrategie bei der Aufarbeitung des Sturm- und Käferholzes. | Bild: Juliane Kühnemund

Mit dem Vollernter war Hubert Blessing aus Herzogenweiler bei der Arbeit, den Rückezug bediente Klaus Wangler aus Breitnau – ein eingespieltes Team. Während der Holzvollernter die Bäume mit einem langen Kranarm mit Fällkopf greift, absägt, entastet und auf Länge sägt, lädt der Rückezug die Stämme auf, um sie abzutransportieren. 20 bis 30 Festmeter Holz können so in einer Stunde aufgearbeitet werden. „In vier Tagen haben wir etwa 800 Festmeter gemacht“, sagt Hubert Blessing.

Auf die beiden Männer warten jetzt aber noch rund 2000 Festmeter Sturmholz im Bereich Brunnadern/Dillendorf, bevor sie dann voraussichtlich im Bereich Stühlingen ans Werk gehen. Was beiden das Leben derzeit etwas schwer macht, ist der anhaltende Regen der vergangenen Tage. Der Waldboden ist extrem nass. Die Aufarbeitung des Holzes abseits von befestigten Wegen sei dadurch sehr schwierig und zeitaufwändig, meinten die beiden Männer im Gespräch mit der Zeitung, bevor sie sich wieder auf ihre Maschinen setzten.

Kleiner Lichtblick

Nachdem der Holzmarkt in der Vergangenheit durch die Unmengen an Käferholz am Boden lag, hat sich die Situation nach den Worten von Steffen Wolf zwischenzeitlich wieder etwas entspannt. „Ich hoffe, dass wir das Holz gut verkaufen können, der Holzmarkt ist wieder aufnahmefähig“, erläuterte der Stadtförster. Wolf kalkuliert für Fichte (Qualität B) mit etwa 80 Euro pro Festmeter. Bei Käferholz müssen Abschläge in Kauf genommen werden. Angesichts der explodierenden Holzpreise auf dem Bau ist der erhoffte Preis für Steffen Wolf aber immer noch zu gering. Die Preissteigerung im Bausektor komme bei den Waldbesitzern nicht an.

Aufforstung

Nach den Worten von Steffen Wolf war der Schaden am Waldbestand noch nie so hoch wie jetzt. Um die „Löcher in dem Schweizer Käse“ wieder zu stopfen, müssen die Kahlflächen aufgeforstet werden – eine teure Angelegenheit. 5 bis 6 Euro müssen pro gepflanztem Baum investiert werden und gepflanzt wurde in der jüngsten Vergangenheit im Bonndorfer Stadtwald viel. Jedes junge Bäumchen erhält auch noch eine Wuchshülle. Diese schützt gegen Wildverbiss und soll zudem ein gutes Wachstumsklima sicherstellen. Ausfälle müssen dennoch hingenommen werden. Klar könne man auch auf die Naturverjüngung setzen. Allerdings würden sich dann überwiegend junge Fichten durchsetzen und genau die reinen Fichtenbestände seien durch Borkenkäfer und Klimawandel am stärksten gefährdet. Bei den Neuanpflanzungen setzt Wolf auf Douglasie, Lärche und auch Eiche. Eine Antwort darauf, welche Art als Zukunftsbaum geeignet ist, gebe es nicht. Sicher sei aber, dass ein bunter Mischwald die besten Chancen biete, Schädlingsbefall und Trockenschäden zu minimieren.

Und mit Blick auf den Wald als kommunale Sparkasse befürchtet Steffen Wolf, dass die guten Zeiten erst einmal vorbei sind. Der reine Wirtschaftswald habe offenbar keine Zukunft mehr, andere wichtige Waldfunktionen (Wasserspeicher, Lärm- und Erosionsschutz, Verminderung des Treibhauseffektes, Artenschutz, Erholungsraum) werden an Bedeutung gewinnen.