„HeDu“! Das spricht an, rüttelt auf. Und genau diesen Zweck erfüllt der gemeinsame „HeDu“-Ausbildungstag der Dunkermotoren GmbH und Hectronic GmbH. 700 Besucher aus Schulen der näheren Umgebung machten sich bei der nunmehr zehnten Auflage der lokalen Ausbildungsmesse ein Bild von den vielfältigen Berufsmöglichkeiten in Bonndorf.

43 Aussteller deckten ein breites Spektrum von Ausbildungsofferten, schulischer Begleitung, Hochschulangeboten, Berufsberatung oder auch Sozialversicherungsfragen für Berufseinsteiger ab. Im Rahmen von Betriebsbesichtigungen bei Dunkermotoren, Hectronic, Möhringers Schwarzwaldhotel sowie der Sparkasse konnte überdies vor Ort ein Eindruck von den jeweiligen Unternehmen gewonnen werden.

Die beiden Industrieunternehmen, die den „HeDu“-Ausbildungstag organisieren und finanzieren, binden seit einigen Jahren Partner ein. Die Besucher erhalten auf diese Weise nicht nur Einblick in Berufe bei Industrieunternehmen, die vom Weltkonzern bis zur familiengeführten Firma, von Hightech bis Lebensmittelproduktion reichen. Zusätzlich stellen Handwerk, Handel, Versicherungen, Finanzdienstleister und solche aus dem medizinischen oder gastronomischen Bereich sowie öffentliche Arbeitgeber wie Bundeswehr, Zoll, Polizei, Stadtverwaltung und Landratsamt ihre beruflichen Perspektiven vor. Viele wecken das Interesse der jungen Besucher auf originelle Art und Weise.

Am gemeinsamen Messestand von Dunkermotoren und Hectronic konnten Interessierte einen elektronischen Würfel bauen. Manch junger Technikfreak vergaß darüber Zeit und Raum. Ständig besetzt waren die Fahrsimulatoren am Stand von Ralf Probst, der im vergangenen Jahr beim „HeDu“-Tag tatsächlich einen Auszubildenden gewinnen konnte. Dem Kfz-Mechanikermeister gefällt die mittlerweile auf einen Tag komprimierte Form des „HeDu“-Tages. „Einen Tag kann man sich eher mal aus dem Tagesgeschäft ausklinken“, sagt er und bringt seine Wertschätzung dafür zum Ausdruck, dass kleine Firmen sich quasi umsonst dieser gut organisierten Veranstaltung anschließen können.

Allen, denen „die Berufswahl auf den Keks geht“, hat Müllermeister Daniel Blattert eine süße Überraschung parat, mit Verweis auf drei Ausbildungsberufe, die sein Unternehmen bietet. Die Steuerberater von RTS plakatieren nebenan „Käpsele gesucht“. Ständig umringt sind Förster und Forstwirte. Man merkt, dass der Wald momentan in der Gesellschaft große Beachtung findet. Das Team der Holzhaus GmbH wiederum verblüfft mit Modellhäuschen aus einem 3 D-Drucker. Handwerk und digitale Technik sind mittlerweile untrennbar. Das veranschaulicht auch Maurermeister Johannes Scharf als Vertreter der Firma Kromer. Pläne auf Papier gehören für Poliere und Meister mehr oder weniger der Vergangenheit an. Stattdessen lässt sich der Bauverlauf mit digitalen Messgeräten exakt verfolgen. Und auch der Schornsteinfeger muss längst nicht nur Kamine säubern, sondern moderne Messgeräten handhaben, führt Arnold Morath aus.

Über eine völlig anders geartete Neuerung klärt Markus Blatter auf. Der Pflegedienstleiter des Altenzentrums erläutert die generalistische Pflegeausbildung. Gesundheits- und Altenpfleger werden ab kommendem Jahr in allen Bereichen der Pflege, von Jugendpsychiatrie über Krankenhäuser bis zu Altenheimen, ausgebildet. Gegenüber werden am Stand von Jessica Schönle Haare geflochten, geglättet oder gelockt. Auf diese Weise kam beim „HeDu“-Tag im vergangenen Jahr ein Ausbildungsverhältnis zustande.

Suche nach Fachkräften

So verschieden die Messestände sind, eines eint die Organisatoren von Dunker und Hectronic mit ihren Partnern: die ungebrochen hohe Nachfrage nach Fachkräften. Es gibt zu wenige junge Menschen, die Metzger, Schornsteinfeger, Fliesenleger, Elektriker, Landschaftsgärtner oder Anlagenbauer werden möchten. Selbst bei „Büroberufen“ fehlt geeigneter Nachwuchs. Ein etwaiger Erfolg aufgrund der Teilnahme am „HeDu“-Tag ist freilich nicht unmittelbar messbar. Irgendetwas nehmen jedoch alle mit von den „HeDu“-Tagen und kaum eine Generation zuvor hatte so gute Möglichkeiten, sich so über Berufschancen zu informieren.