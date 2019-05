von Martha Weishaar

Ausschließlich Superlativen gab es beim Festakt anlässlich des zehnjährigen Bestehens der HeDu-Ausbildungskooperation zu hören. Eine Zusammenarbeit zweier Unternehmen auf solch einer Ebene und in derartigem Umfang war bei der Grundsteinlegung vor zehn Jahren visionär und ist nach wie vor einmalig – in Baden-Württemberg bestimmt, in Deutschland und Europa wahrscheinlich auch. Das stellte Festredner Werner Ruoss in seiner Laudatio fest.

Eigentlich begann die Zusammenarbeit zwischen Hectronic und Dunkermotoren bereits im Jahr 2004, erinnerte Stefan Forster. Bereits damals fand regelmäßig ein Austausch zwischen Auszubildenden beider Unternehmen statt. Wo sich früher „Dunkeraner und Kienzleraner“ noch eher kritisch beäugt hätten, sei man sich im Verlauf der Zeit bei einem guten nachbarschaftlichen Verhältnis näher gekommen, der Zaun zwischen den Firmen inzwischen mit einer Tür unterbrochen. Aus eingefleischten Dunker- oder Hectronic-Mitarbeitern seien inzwischen „normale“ Bonndorfer geworden.

Stefan Forster | Bild: Martha Weishaar

HeDu sei in der Region wahrscheinlich bekannter als jedes der beiden Unternehmen für sich. Das Leitmotiv „Gemeinsam sind wir stärker“ habe sich bestätigt, führte Stefan Forster weiter aus. Mehr als 200 Berufsanfänger seien in den zurückliegenden zehn Jahren in beiden Firmen ausgebildet worden, mehr als 80 Ausbildungsmessen habe man gemeinsam bestritten und in Form von mehr als zehn Bildungspartnerschaften die Verbindung zu Hochschulen, Gymnasien und anderen Schulen vertieft.

Mehr als 5000 Schülerinnen und Schüler besuchten in dieser Zeit die HeDu-Ausbildungstage, die anfangs noch in den Unternehmen, dann in Form einer „ominösen Garagenparty“ auf dem Parkdeck der Dunkermotoren GmbH und nun zum dritten Mal im komfortablen Rahmen der Stadthalle stattfinden, zog der Hectronic-Chef Bilanz.

Mit drei bedeutenden Preisen wurde HeDu überdies ausgezeichnet. Stefan Forster dankte vor allem den Ausbildungsleitern sowie Verantwortlichen in den jeweiligen Personalabteilungen für ihr Engagement in dieser Sache. Dabei versäumte er nicht, den Stellenwert der dualen Berufsausbildung hervorzuheben. „Das ist etwas, das Deutschland ausmacht und worum wir international beneidet werden“, weiß Stefan Forster aus zahlreichen Begegnungen in verschiedensten Ländern weltweit.

„Nur wenn wir weiter gute Handwerker, Krankenschwestern oder auch Köche ausbilden, können wir unseren hohen Lebensstandard halten und Deutschland weiter voranbringen“, appellierte er, im Wissen darum, dass HeDu fähige Leute hervorbringt.

In seiner Funktion als Professor und Rektoratsbeauftragter für studienbegleitende Traineeprogramme der Hochschule Furtwangen University (HFU) begleitete Ingenieur Werner Ruoss die HeDu-Kooperation zwischen der Dunkermotoren GmbH und Hectronic GmbH von der ersten Stunde an.

Zehn Jahre nach Vertragsunterzeichnung von Hectronic-Chef Stefan Forster und dem damaligen Dunker-Geschäftsführer Nikolaus Gräf zieht Werner Ruoss ein durch und durch positives Fazit. „HeDu ist eine ebenso gelungene wie erfolgreich umgesetzte Kooperation, die eine erstaunliche Eigendynamik entwickelte und weiterhin großes Potenzial in sich birgt. Sie ist wegweisend, vorbildlich, ein realisiertes Leuchtturmprojekt und einzigartig.“

Werner Ruoss | Bild: Martha Weishaar

Bürgermeister Michael Scharf erinnerte an Zeiten vor HeDu, als Seniorchef Ernst Forster angesichts mangelnder Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zusätzliche Ausbildungsplätze einrichtete. „Die Unternehmen Dunkermotoren GmbH und Hectronic GmbH erkannten frühzeitig, dass sie nur durch Ausbildung eigener Fachkräfte eine Chance haben, dem erwartbaren Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen. Und wir sind dankbar, dass wir dabei mitmachen dürfen“, sagte der Bonndorfer Bürgermeister in Anspielung auf die Öffnung der Ausbildungstage für sämtliche in der Löwenstadt ansässigen Arbeitgeber.

Michael Scharf | Bild: Martha Weishaar

Nikolaus Gräf brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass sich HeDu manifestiert hat. „Toll, was bisher daraus geworden ist. Ich bin sicher, dass dieses Projekt noch weitere große Ziele erreichen wird“, sagte der einstige Geschäftsführer.

Nikolaus Gräf | Bild: Martha Weishaar

Wie sich HeDu im Ausbildungs- oder Studienalltag junger Berufsanfänger auswirkt, erläuterten schließlich die beiden Moderatoren Katja Kaiser und Robin Probst. Sie aus ihrer Zeit des dualen Studiums bei der Hectronic GmbH, er als erster Auszubildender im Beruf des Elektronikers bei Dunkermotoren GmbH.

Über die weitreichenden Auswirkungen der Ausbildungskooperation referierte dann ausführlich Werner Ruoss, der aus seiner ganz persönlichen Begeisterung für dieses Projekt keinen Hehl machte. Weitblick, der Mut, Neues auf den Weg zu bringen, Gemeinsamkeit statt Konkurrenz – all das zeige nach zehn Jahren einen Erfolg, der seinesgleichen suchen kann und sowohl für die Unternehmen, als auch Berufsanfänger und die Hochschulen ein Gewinn ist.

Mehr als 100 Vertreterinnen und Vertreter lokaler Firmen, Institutionen, Geldinstitute, Schulen sowie auch aus der Kommunalpolitik ließen sich abschließend vom neuen HeDu-Logo überraschen, einem futuristisch wirkenden „Leuchtturm“.