von Juliane Kühnemund

Der Kulturbus rollt wieder. Der Fahrdienst, der angeboten wird, um die kulturellen Veranstaltungen in Bonndorf, Schluchsee, Wutöschingen, Grafenhausen/Ühlingen-Birkendorf zu vernetzen, hat sich etabliert und geht in die nächste Runde für das erste Halbjahr 2020. In lockerer Runde haben sich die Kulturanbieter Annette Loll (Kulturring Wutöschingen), Jessica Stolz (Schluchsee), Karlheinz Rontke (Löffingen) und Gudrun Deinzer (Bonndorf) im Bonndorfer Rathaus getroffen, um das Programm festzuzurren.

Dabei wurde darauf geachtet, dass einerseits gewisse Höhepunkte der insgesamt 30 bis 35 Veranstaltungen in den beteiligten Kommunen im Jahr angefahren werden, andererseits, dass terminliche Überschneidungen vermieden werden. Deutlich wurde in der Runde, dass jeder gerne über den eigenen Kirchturm hinausschaut, Animositäten sind den Beteiligten fremd, man wurde sich schnell einig, zu welchen Veranstaltungen der Kulturbus eingesetzt werden soll. Übrigens: 2021 steuert der Kulturbus in das zehnte Jahr seines Bestehens. Dieses Jubiläum soll gefeiert werden, sagte Gudrun Deinzer, entsprechende Planungen seien bereits am Laufen.

Wohin fährt der Kulturbus?

Am 8. Februar geht es nach Wutöschingen. Dort tritt in der Klosterschüer ab 20 Uhr der bayerische Kabarettist Alfred Mittermeier mit seinem Programm „Paradies“ auf.

geht es nach Wutöschingen. Dort tritt in der Klosterschüer ab 20 Uhr der bayerische Kabarettist Alfred Mittermeier mit seinem Programm „Paradies“ auf. Am 4. April gibt es Kabarett mit Rolf Miller in Bonndorf. Der Mann, der auch aus dem Fernsehen bekannt ist, ist ab 20.30 Uhr beim Folktreff in der Stadthalle.

gibt es Kabarett mit Rolf Miller in Bonndorf. Der Mann, der auch aus dem Fernsehen bekannt ist, ist ab 20.30 Uhr beim Folktreff in der Stadthalle. Am 24. April tritt ab 20 Uhr im Saal der Touristinfo in Löffingen Boris Stijelja auf. „Ich bin voll integriert aber mein Schutzengel hat Burnout“, meint der Kroate mit deutschem Migrationshintergrund.

Tickets Tickets für die Veranstaltungen mit Kulturbus gibt es in den Touristinformationen in Bonndorf, Grafenhausen, Birkendorf, Löffingen und Schluchsee, außerdem im Rathaus Wutöschingen und bei Vesenmayer-Reisen Bonndorf. Der Vorverkauf für die Busfahrt endet jeweils einen Tag vor der Veranstaltung um 12 Uhr. Der Preis beinhaltet den Eintritt zur Veranstaltung und die Busfahrt hin und zurück, die 2 Euro kostet. Infos im Internet (www.folktreff-bonndorf.de (Kulturbusprogramm)).

Am am 8. Mai bietet Stefan Danzinger anspruchsvolle Comedy in der Klosterschüer in Wutöschingen, Beginn ist um 20 Uhr.

bietet Stefan Danzinger anspruchsvolle Comedy in der Klosterschüer in Wutöschingen, Beginn ist um 20 Uhr. Am 15. Mai geht es noch einmal nach Bonndorf. Dort wird auf dem Dunker-Parkdeck ab 19.30 Uhr das 70-jährige Bestehen des Motorenherstellers gefeiert und zwar mit Oliver Tissot, dem Spontan-Kabarettisten und Wortakrobaten. Anschließend zünden The Brothers und Oli Meier ein Firework of Rock.