Wichtiger Schritt beim Bau der Brücke in Todtnauberg ist vollzogen. Ende April 2023 soll die Brücke laut Zeitplan fertig sein.

Todtnau – Ein wichtiger Schritt beim Bau der Hängebrücke in Todtnauberg wurde vollzogen: Der Seilzug wurde installiert. An ihm können nun die weiteren Seile von der einen zur anderen Seite der Brücke gezogen werden – an diesen wird