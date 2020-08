Bad Säckingen vor 2 Stunden

Das DRK in Bad Säckingen muss immer wieder wegen Raumnot umziehen

Das DRK in Bad Säckingen investiert 1982 viel Eigenleistung in den Bau des neuen Domizils an der Rot-Kreuz-Straße. Nun steht der nächste Umzug auf den Gesundheitscampus an.