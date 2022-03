Bad Säckingen vor 2 Stunden

Arztpraxis Johnstone schließt doch nicht auf Dauer: Ärztin wechselt ins MVZ beim früheren Spital

Die Praxis in der Lohgerbe war plötzlich dicht. An der Praxistür erklärte ein Zettel, dass Patienten sich einen neuen Arzt suchen müssen. Jetzt gibt es Entwarnung. Sabine Johnstone macht in einer anderen Praxis weiter.