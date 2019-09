Ein Teil der Darsteller für das neue Musical des Gloria-Theaters Bad Säckingen „Tommy Tailors Traumfabrik“ steht. Hinter den 13 Darstellern, die für eine Rolle ausgewählt wurden, liegen viele Auftritte. Wir haben Sie auf den letzten Schritten begleitet. Sie alle kämpften um die Rolle des Herb im neuen Gloria-Musical „Tommy Tailors Traumfabrik“, nur einer hat sie bekommen: Richard Mc Cowen (zweiter von rechts).| Bild: Rank, Marion

Ein wichtiger Tag im Gloria-Theater in Bad Säckingen: Am Samstag fiel die Entscheidung, wer in das Ensemble des neuen Musical „Tommy Tailors Traumfabrik„ aufgenommen wird. Nur noch die Besten aus den vergangenen Castings in Konstanz,