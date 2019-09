Bad Säckingen vor 1 Stunde

Der Grenzschutzbeamte Fred Thelen gibt Einblick in die Anfangsjahre an der 1979 eingeweihten Fridolinsbrücke

1979 nehmen 15 Grenzschutzbeamten ihren Dienst an der neuen Rheinbrücke auf. Fred Thelen war einer von ihnen und erinnert sich in der Sommerserie „Gedächtnis der Region“ an die schwierigen Anfänge und die schwere Akzeptanz in der Bevölkerung.