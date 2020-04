Überlingen vor 3 Stunden

Rückschlag für das Waldrapp-Programm: Vogel „Sonic“ stirbt an Stromschlag

Auf dem Rückweg ins Brutgebiet am Bodensee ist eines der sympathischen Tiere verendet. Weibchen „Sonics“ letzte Standortmeldung wurde am vergangenen Sonntag abgesendet. Es gibt aber Hoffnung: Weitere Waldrappe sind noch in der Schweiz unterwegs und treffen möglicherweise bald in Überlingen ein, wo sie bei Hödingen für Nachwuchs sorgen sollen. Immerhin: Seit dem Mittelalter galt der schräge Vogel als ausgestorben.