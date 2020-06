Überlingen vor 3 Stunden

Promenadenfest 2019 hatte ein gerichtliches Nachspiel

Zwei Tage lang versuchte Richter von Kennel am Amtsgericht herauzzubekommen, was genau an jenem Samstagabend beim Promenadenfest im vergangenen Jahr vor der Pizzeria Allegretto passiert ist. Bedrohung und gefährliche Körperverletzung lautete die Anklage – die Strafe für zwei Brüder aus Italien fiel milde aus.