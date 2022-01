Aufgrund technischer Probleme blieb die Post-Filiale an der Überlinger Mühlenstraße in der zurückliegenden Woche einige Tage geschlossen. Unter anderem für liegen gebliebene Sendungen wurden aber Vorkehrungen getroffen.

Über mehrere Tage war vergangene Woche die Post-Filiale an der Mühlenstraße in Überlingen geschlossen. Wegen eines technischen Defekts, wie einem Aushang an der Eingangstür zu entnehmen war. Viele Kunden mussten unverrichteter Dinge mit Briefen und