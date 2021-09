Überlingen vor 6 Stunden

Nach über zehn Jahren verabschiedet sich Klaus Haberstroh vom DAV-Vorstandsposten, um in neue Abenteuer zu starten

Der ehemalige Vorsitzende der DAV-Sektion Überlingen, Klaus Haberstroh, hat sich nicht erneut zur Wahl gestellt. Bei einem Rundgang für SK on Air in der neuen Kletterhalle berichtet er davon, wie er die hinzugewonnene Zeit nutzen will.