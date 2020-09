Wird Bambergen zur Boomtown Überlingens? Für zwei Wohnbaugebiete gibt es konkrete Planungen beziehungsweise Entwürfe. Über die dritte Option wurde bislang nur im Verborgenen beraten. Gerade deshalb sind manche Bürger beunruhigt, die nicht wissen, was dort vorgesehen ist. OB Jan Zeitler bestätigt konkrete Verhandlungen mit einer Schweizer Investorengruppe, sieht aber keinen Grund zur Besorgnis. Sobald es einen fertigen Entwurf gebe, werde dieser auch öffentlich beraten.

Bambergen wächst weiter. Der Bebauungsplan für das neue Wohngebiet „Lehen“ an der Kreisstraße ist schon auf dem Weg. Hier gibt es Grundstücke aus dem Eigentum des Spital- und Spendfonds allerdings nur in Erbpacht, was nicht allen