Diese Jungvögel sind etwas Besonderes: Sie sind die erste Brut seit mehreren hundert Jahren in Überlingen, die von Waldrappen und nicht von Menschen aufgezogen wurde. Ihre Eltern sind die Handaufzuchten aus dem Wiederansiedlungsprojekt, das seit 2017 läuft. Anne-Gabriela Schmalstieg berichtet von der Ausstattung der Vögel mit Peilsendern und den Plänen für 2022.

Noch einige Wochen, dann startet in Überlingen die seit mehreren hundert Jahren erste von Waldrappen aufgezogene Waldrapp-Generation zum Flug über die Alpen. Ziel wird das Winterquartier in der Laguna di Orbetello in der Toskana sein, ein