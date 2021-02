Überlingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Einbrecher stehlen Laptops, Briefmarken und Bargeld aus mehreren Büros

Unbekannte machten sich in der Nacht zum Mittwoch an mehreren Bürogebäuden in Überlingen zu schaffen. In der Kronengasse brachen sie in ein Gebäude ein und durchsuchten die Räume mehrerer Firmen.