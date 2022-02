Überlingen vor 50 Minuten

Das wünschen sich die Anwohner für die Bebauung der Fischerhäuservorstadt

Die Bürgerinitiative der Fischerhäuservorstadt in Überlingen will Ziele für die Entwicklung der Bebauung ihres Quartiers formulieren und bei der Stadtverwaltung einreichen. Die Frage ist: Wie visionär will man werden?