Darum sind die wertvollen Waffen des Städtischen Museums für die Forschung von Bedeutung

Für Experten der Waffentechnik und deren Entwicklung ist die Sammlung des Städtischen Museums in Überlingen eine Fundgrube mit zahlreichen wertvollen Belegen. In der Vortragsreihe zum 1250-jährigen Bestehen von Überlingen erläuterte Museumsleiter Peter Graubach, dass manche Raritäten erst nach dem Umbau im Jahr 2013 in ihrer Bedeutung erkannt wurden.