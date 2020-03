Im sechsten Teil unserer Serie zu 1250 Jahre Überlingen beleuchtet der Historiker Johannes Waldschütz die Entwicklungen der Stadt im 13. und 14. Jahrhundert. Dazu ein Interview mit dem in Überlingen aufgewachsenen Gastwirts-Sohn.

Mit großen Versprechungen begrüßte Stadtarchivar Walter Liehner im katholischen Pfarrsaal ein volles Haus. „Sie als Überlinger dürfen sich heute zurücklehnen“, sagte er an das Auditorium gewandt, „denn heute hören Sie all das, was