Überlingen vor 5 Stunden

Das Wirtshaus zum Gundele in der Hafenstraße schließt nach 18 Jahren für immer – für die Überlinger Fastnacht entsteht dadurch eine große Lücke

Gerda und Karl Heinz Saum schließen zum Monatsende die Gaststätte „Zum Gundele“ an der Hafenstraße. Die beiden 63-Jährigen gehen in den Ruhestand. Damit verliert die Fastnacht eines ihrer Stammlokale. In der Gaststätte treffen sich auch einige Stammtische: Zum Beispiel die Männer des Vereins Altwieberich. Ein letztes Mal trifft sich ihr Stammtisch im Gundele.