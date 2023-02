Der Floh- und Krämermarkt der Hardtwieble-Zunft ist am Rosenmontag immer ein Anziehungspunkt für närrische Schnäppchenjäger. Manche Besucher kommen schon seit mehr als zehn Jahren regelmäßig nach Neufrach.

Keine Frage: Der närrische Floh- und Krämermarkt in Neufrach ist eine beliebte Attraktion und lockte am sonnigen Rosenmontag wieder zahlreiche Besucher aus der ganzen Region in das Linzgau-Dorf. Zwei Jahre musste die veranstaltende Hardtwieble-Zunft