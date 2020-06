Salem vor 2 Stunden

Salemer Wege in der Corona-Krise: Individueller Rundgang durchs Schloss

Freizeiteinrichtungen, Gastronomie und Gewerbe waren in Salem vom Lockdown betroffen. Viele Verantwortliche haben die Zeit genutzt, um neue Ideen und Konzepte für die Wiederöffnung zu entwickeln. Die ersten Erfahrungen zeigen: Die Besucher und Kunden nehmen die neuen Angebote gern an. Wir stellen Konzepte vor. In Kloster und Schloss Salem geht es ganz entspannt zu.