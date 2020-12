Überlingen Nur für Abonnenten vor 17 Stunden

Büchereien in der Coronakrise beliebt wie kaum zuvor: Entleihzahlen steigen, Sachbücher und Wanderführer stehen oben auf der Hitliste

Wie zu erwarten war, stieg durch die Pandemie in den kommunalen Büchereien der Region Zahl der Online-Ausleihen, dies sogar extrem. Das Interesse der Leser verschob sich: Verstärkt nachgefragt werden die Sachgebiete Politik und Gesellschaft, während Reiseführer in den Regalen stehen bleiben, abgesehen von nahen Zielen. Thematisch passend: Wanderführer für die Umgebung laufen in der Ausleihe besonders gut. Was es sonst noch Lesenwertes gibt? Hier können Sie es nachlesen.