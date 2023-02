Oberteuringen vor 2 Stunden

Teuringer Johle und Gehrenbergeulen erobern den Rathausschlüssel

Einen Tag länger als in anderen Orten mussten die Schüler in Oberteuringen auf ihre Befreiung durch die Narren warten. Am Bromigen Freitag war es endlich soweit und auch der Bürgermeister musste seinen Stuhl räumen.