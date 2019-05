Bei der Gemeinderatswahl in Oberteuringen fuhr Birgit Locher bei den Freien Wählern das beste Ergebnis ein – die 26-jährige Landwirtin zog am langjährigen Ratsmitglied Eugen Rueß vorbei. Die CDU verlor einen Sitz, war aber mit dem Ergebnis dennoch zufrieden. Vor allem freute sich CDU-Fraktionsvorsitzende Sabine Müller, dass mit Locher jetzt eine zweite Frau im Gremium vertreten ist. Freude auch bei der SPD: Sie gewann einen Sitz hinzu,

Nach den Kommunalwahlen hieß es gestern Aufatmen bei den Fraktionen. In rekordverdächtiger Zeit waren nach Schließung der Wahllokale die Stimmen ausgezählt worden, sodass bereits am Sonntag in den späten Abendstunden das vorläufige Endergebnis