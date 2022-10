Bodenseekreis vor 3 Stunden

So geht es den Nachbarn nach dem Brand in dem Mehrfamilienhaus in Meersburg

In Meersburg brennt es am Freitag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, eine Frau stirbt. Die Nachbarn haben Glück: Sie erleiden weder körperliche Verletzungen noch entstehen größere Schäden an ihren Wohnungen.