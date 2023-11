Meersburg vor 57 Minuten

Neues für die kommende Fasnet: Schnabelgiere bieten Pins zum Sammeln an

Die Meersburger Schnabelgierezunft hat ganz traditionell am 11.11 die Fasnacht eröffnet. In diesem Jahr gibt es neue Pins zum Sammeln, außerdem kündigt die Zunft das Jubiläum 666 Jahre Fasnacht in Meersburg für 2026 an.