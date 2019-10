Das Markttreiben war wieder ein Publikumsrenner. Doch kritisiert der Gemeinderat den Kommerz und will ein neues Konzept. Die Zukunft der publikumsträchtigen Veranstaltung mit historischem Schauspiel vom „Mord auf dem See“ ist deshalb ungewiss.

Trommelwirbel, Bratenduft und festlich bestickte Gewänder – das historische Marktreiben spricht alls Sinne an. Liebevoll dekorierte Stände entführen den Besucher auf dem Schlossplatz und in der Vorburggasse in eine vergangene Welt. Bei