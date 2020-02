Meersburg vor 4 Stunden

Auf den Spuren einer Denkerin, die ihrer Zeit voraus war: Annette von Droste-Hülshoffs „zweite Heimath“ Meersburg

Sie war gebildet, beobachtete genau und schrieb ebenso direkt wie feinfühlig und detailliert nieder, was sie sah, brachte es mal in lyrische und mal in prosaische Form: Die ehemalige Inhaberin des Fürstenhäusle, die in Meersburg verstorbene Annette von Droste-Hülshoff. Um einerseits das damalige Leben in Meersburg greifbarer zu machen und andererseits aufzuzeigen, wie besonders die Schriftstellerin für ihre Zeit war, bietet Anna Wrzesinsky Führungen auf ihren Spuren durch das beschauliche Städtchen am Bodensee an.