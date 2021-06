Es bleibt spannend, welcher der Kandidaten am Sonntag, 27. Juni, bei der Markdorfer Bürgermeisterwahl das Rennen machen wird. Bleibt Amtsinhaber Georg Riedmann auf dem Chefsessel der Stadtverwaltung? Oder hat einer der Mitbewerber tatsächlich die Chance, ein neues Kapitel aufzuschlagen? Falls Sie noch unentschlossen sind, finden Sie hier noch einmal viele hilfreiche Geschichten.

Zunächst: Die FormalienWahllokale, Kandidaten, Auszählung, Ergebnis: Hier steht alles, was Sie zur Bürgermeisterwahl am Sonntag wissen müssenDiese Kandidaten stehen zur WahlAmtsinhaber Georg Riedmann tritt wieder an, ein Interview mit ihm finden Sie