Markdorf vor 6 Stunden

„Unsere finanzielle Kapazität ist für die nächsten fünf Jahre komplett ausgereizt“: Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann blickt im SÜDKURIER-Jahresinterview auf 2020 voraus

Warum lief 2019 nicht so rund wie erhofft, was sind die Pläne für Markdorf und seine Bürger im kommenden Jahr? Das sagt der Rathaus-Chef zu Themen wie der heiß debattierten Schulentwicklung, dem Verkehrszank um die Südumfahrung oder dem in der Warteschleife geparkten Bischofsschloss