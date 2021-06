Für Heiligenberg war es fast ein Jahrhundertprojekt, wie Bürgermeister Frank Amann sagte: In attraktiver Aussichtslage auf dem Areal des ehemaligen Hotels Post sollten in fünf Gebäuden ein Hotel mit Skybar, ein Restaurant, Flächen für Dienstleister und Wohnungen entstehen. Doch ein neues geologisches Gutachten machte diese Pläne jetzt zunichte: Der Untergrund trägt das Projekt nicht. Das größte Bauprojekt in der Gemeinde steht daher buchstäblich auf der Kippe.

Michael Moser (CDU) brachte das zum Ausdruck, was wohl auch die anderen Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung dachten: „Man plant zehn Jahre und dann kommt so was raus. Wie ist das möglich?“ Es ging um die Bebauung des Postareals, nahezu