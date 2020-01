Heiligenberg vor 7 Stunden

Alte Smartphones sinnvoll nutzen: So will ein Safari-Guide aus Heiligenberg Kindern in Simbabwe helfen

Andreas Jagim aus Heiligenberg ist Safari-Guide in Simbabwe. Bei einem Urlaub entdeckte er seine Liebe zu Afrika und gab seine Arbeitsstelle in einer Bank auf. Nun will er Kindern vor Ort mit gebrauchten Smartphones helfen. Wie ein neuer Verein bei diesem Vorhaben unterstützen soll und wie Sie mithelfen können: