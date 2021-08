Die Bodenseeregion ist ein Touristenmagnet. Der Heimatort fühlt sich auch für viele Einheimische oft recht voll an – gerade jetzt im Sommer. Doch wie viele Übernachtungsgäste kommen eigentlich im Schnitt auf – beispielsweise – einen Hagnauer? Wir haben es für Sie ausprobiert.

So viele Urlauber (blau) kommen in einem Jahr auf zehn Hagnauer (orange).| Bild: David Hilzendegen

In Hagnau macht nicht nur Armin Laschet Urlaub, im Jahr 2019 kamen insgesamt 50.705 Übernachtungsgäste in den kleinen Ort am Bodensee. Hagnau hat aber gerade einmal 1419 Einwohner.Wie viele Touristen kommen also im Jahr auf 100 Hagnauer? Umgerechnet