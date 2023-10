Hagnau vor 2 Stunden

Neues Gesicht für Hafen und Park: Arbeiten für das Projekt „Auf zum neuen Ufer“ starten

Am Westhafen starteten mit dem Spatenstich am Mittwoch die Bauarbeiten für das Zukunftsprojekt „Auf zum neuen Ufer“. In einer Bauzeit von zwei Jahren werden der Osthafen und der Uferbereich komplett umgestaltet.