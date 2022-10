Friedrichshafen vor 1 Stunde

Warum brennt nachts im Sportbad Licht?

Keine Sauna, aber volle Beleuchtung in den Schwimmhallen! Spart die Verwaltung etwa an allen Ecken des Sportbads – und lässt permanent die gesamte Beleuchtung an? So reagieren Stadt und Betreiber auf die Vorwürfe.