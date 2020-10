Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Decken, Heizpilze, Hütten und Zelte: Wie sich Gastronomen auf die Außenbewirtung im Winter vorbereiten

Auch wenn die Bodensee-Weihnacht ausfallen muss, soll in Friedrichshafen weihnachtliche Stimmung aufkommen. Daher werden nicht nur Hütten in der Innenstadt aufgestellt, sondern die Gastronomen sollen ihre Außenbereiche nutzen können. Wir haben mit vier Gastronomen gesprochen, was sie sich vorstellen können oder bereits geplant haben.