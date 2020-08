Friedrichshafen vor 2 Stunden

Chop Suey statt Schnitzel: Ein chinesisches Restaurant über dem Café Sohm legte in den 80ern den Grundstein für kulinarische Vielfalt in der Stadt

1976 eröffnete in Friedrichshafen im Gebäude des Café Sohm in Friedrichshafen das erste chinesische Restaurant im Bodenseekreis. Es legte den Grundstein für die kulinarische Vielfalt, die in den 80er-Jahren in Friedrichshafen wuchs. Auch Walter Sohm, der bodenständig Schwäbisch kochte, kaufte einen Couscoustopf für seine Zeppelinstuben, um französische Soldaten zu bekochen. Daran erinnert sich sein Sohn Maximilian Sohm im Rahmen der Serie „Gedächtnis der Region“.