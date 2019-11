Neu am Bodensee? Probleme mit dem Dialekt? Unser kleiner Kurs hilft, so manchen Ausdruck richtig zu deuten und Fettnäpfchen zu vermeiden.

Der erste Arbeitstag in der neuen Firma am Bodensee. Alleine mit dem Tablett in der Hand in der Kantine. Niemand, den man kennt. „Jetzt hock di halt na!“ ruft es von einem Tisch. Der Neue – nennen wir ihn Christian – stutzt: