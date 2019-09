Friedrichshafen vor 2 Stunden

Experte Dieter Heinzler empfiehlt: „Nur Pilze essen, die man hundertprozentig kennt“

Dieter Heinzler ist Vorsitzender der Pilzkundlichen Arbeitsgemeinschaft Friedrichshafen. Der geprüfte Pilzexperte bietet jeden Montag von 16.30 bis 17.30 Uhr im Rathaus in Ravensburg eine Pilzberatung an. Er erklärt, was beim Sammeln zu beachten ist.