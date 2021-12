Deggenhausertal vor 5 Stunden

Impfen, testen, organisieren: Wie das kleine Deggenhausertal in der Pandemie schnelle Lösungen findet

Corona stellt alle Gemeinden vor Herausforderungen. Im Deggenhausertal werden diese offensichtlich besonders gut gemeistert: Am 13. Dezember startet bereits die zweite mobile Impf-Aktion und das gemeindegeführte Testzentrum läuft seit dem 22. November schon wieder auf Hochtouren. In beiden Fällen hatte die Gemeinde in der Region dabei die Nase vorn. Woran das liegt, erklären Bürgermeister Fabian Meschenmoser und Ordnungsamtsleiter Simon Günter.