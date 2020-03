Bermatingen-Ahausen vor 3 Stunden

Beim Erweiterungsbau für den Kindergarten verläuft alles planmäßig

Läuft alles nach Plan – und danach sieht es noch aus -, werden ab Herbst im Anbau des Kindergartens Ahausen die Kleinen toben, spielen, essen, basteln, lernen, schlafen und erstmals Ein- bis Dreijährige betreut. So schlimm es mit dem Coronavirus und der Schließung ist, es birgt Chancen für das Team, denn jetzt hat es noch Zeit, das im Februar begonnene Konzept weiterzuentwickeln. Üblicherweise nehme das anderthalb Jahre in Anspruch. So treffen sich die Erzieherinnen weiter an ihrer Wirkungsstätte, diskutieren und entwerfen.